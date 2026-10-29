В Испании протестующие требуют распустить кабмин после ж/д катастрофы

Акции протеста и беспорядки вспыхнули в Испании после железнодорожной катастрофы. В нескольких городах люди вышли на улицы с требованием привлечь к ответственности виновных и отправить правительство в отставку.

Около 500 человек собрались у министерства транспорта в Мадриде. Среди них были ультраправые. Они забросали силовиков бутылками и файерами. Полиция применила дубинки и слезоточивый газ. О пострадавших и задержаниях не сообщается.

Накануне в Толедо из-за сбоя системы управления столкнулись два поезда. Погибли почти 70 человек. Аналогичное ЧП случилось в январе в Андалусии - тогда жертвами стали 46 испанцев. Причиной аварии стал деформированный рельс. Машинисты государственного перевозчика объявили сегодня забастовку из-за несоблюдения мер безопасности и халатности властей.