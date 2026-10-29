Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии

Владимир Путин примет участие в пленарных заседаниях саммита "Россия – Африка". Сегодня второй день масштабного мероприятия. Ожидается подписание более 30 межгосударственных соглашений и контрактов, а также итоговой декларации. У президента запланирована и внушительная серия двусторонних встреч.

А накануне поздно вечером в Кремле прошли переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом. Российский лидер отметил дружественный характер отношений между Москвой и Аддис-Абебой.

Стороны обсудили дальнейшее укрепление многоплановых связей. Активная работа ведётся в гуманитарной сфере, торговле, налажен диалог на крупных международных площадках.