Собянин: Полностью обновили внешний вид храма Христа Спасителя

Завершилась реставрация Храма Христа Спасителя. Более 500 специалистов в течение трех лет трудились над обновлением крупнейшего православного собора России. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, самые масштабные работы прошли на фасадах. Мастера проверили каждую из мраморных панелей и восстановили поврежденные участки.

Внутренние помещения всех звонниц оштукатурили и покрасили. Отремонтировали металлическую обрешетку куполов и покрыли их нержавеющей сталью с напылением из нитрида титана, дающего красивый золотой цвет. Благодаря этой технологии они не потускнеют со временем.

Также привели в порядок все четыре смотровые площадки собора, которые ежегодно посещают тысячи москвичей и туристов. Особого внимания специалистов потребовала надвратная колокольня. Ее знаменитые горельефы очистили и отполировали. Самым сложным и ответственным участком работ стал главный купол высотой около 27 метров.