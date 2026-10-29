Белого журавля взвешивают, берут анализы и образцы перьев, чтобы следить за здоровьем популяции. Затем на лапу крепят gps-датчик. Здесь, в заповедниках "Момогэ" и "Сянхай" на северо-востоке Китая, стерхи ненадолго. Дело в том, что белые журавли имеют двойное гражданство: выводят потомство всегда только на территории России - в якутской тундре, нацпарке "Ленские столбы". А с наступлением холодов перебираются на юг Поднебесной. Эти водно-болотные угодья - их главный перевалочный пункт. А пока стерхи восстанавливают силы и кормятся, их масштабный учет вместе ведут ученые из Китая и Якутии. Одновременно работают 15 групп.

Сергей Слепцов много лет изучает стерхов. Говорит, они его уже знают и не боятся. Этим летом вместе с другими учеными принимал китайских коллег у себя, в Якутии. Тогда проводили первый этап мониторинга - в период гнездования. В нацпарке "Ленские столбы" за птицами наблюдали с воздуха с помощью дронов и из замаскированных вышек. Отсюда можно сделать такие кадры. Кстати, пару белый журавль выбирает на всю жизнь.

Стерхи занесены в Красную книгу России и в списки Международного союза охраны природы. Поэтому за их популяцией ученые обеих стран пристально следят - и обмениваются опытом. В Китае в первую очередь считают птенцов. В этом году их чуть ли не вдвое меньше, чем в прошлом году.

Сохранение белого журавля - общая забота двух стран. В Китае пять стерхов оснастили передатчиками нацпарка "Ленские столбы". Так якутские учёные смогут отслеживать перемещения птиц онлайн. А совместный мониторинг будут проводить дважды в год - весной и осенью.