Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вместе с иностранными корреспондентами отправляется в Алёшки Херсонской области, где с 27 октября действует режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии.

Как уточнила омбудсмен телеканалу "Звезда", в Алёшки направляются журналисты, прежде всего, из Соединенных Штатов, которых предложила американская сторона, а также представители средств массовой информации из разных стран мира.

Лантратова подтвердила, что до сих пор в зоне перемирия не зафиксировали никаких происшествий, российские военные продолжают разминирование дороги.

Ранее первая леди США Мелания Трамп рассказала, что независимая американская медиакомпания направит своих корреспондентов в Алёшки Херсонской области для сопровождения российской и украинской групп и документировании происходящего.

Вслед за этим спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточнил в соцсетях, что журналисты американского телеканала Newsmax будут документировать гуманитарную миссию в Алёшках.

При этом в Кремле призывали не обольщаться и не строить радужных планов в связи с перемирием в Алёшках, поскольку укронацисты не прекращали попытки атаковать территории России, а Соединенные Штаты не прерывали военное сотрудничество с Украиной.