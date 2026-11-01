Принц Уильям сделал шокирующее признание: многие догадывались, но не хотели в это верить

Принц Уильям с рождения знал, что однажды станет королем Великобритании. У него не было и нет возможности выбирать свою судьбу, оказывается, это тяготит Уильям всю жизнь.

На днях принц появился в программе The Graham Norton Show, наследник престола смеясь рассказал о своих детских мечтах, но его признанием спровоцировало предположения о том, что когда-то Уильям втайне мечтал сбежать от королевской жизни, как и его младший брат Гарри.

Так, когда принца спросили, представлял ли он когда-нибудь себя в другой профессии, Уильям рассказал о мечтах, не имевших ничего общего с дворцами, королевскими церемониями или монархией. "Я хотел стать полицейским. Мне казалось, что из меня получился бы хороший полицейский", — заявил сын Карла III.

Ведущий Грэм Нортон тут же воспользовался этим признанием, пошутив о том, насколько принц подходит для такой работы. "Ну, вы высокий", — улыбнулся шоумен.

На этом Уильям не остановился и выдал еще одно признание. Оказывается, в подростковом возрасте у него была настоящая страсть. "У меня был период, когда я хотел стать диджеем. Правда, из этого ничего хорошего не вышло. Я даже придумал себе псевдоним — DJ Xara, причём с буквой X. Это было не очень удачно", — поделился принц.

Признание вызвало смех у зрителей в студии, а Нортон решил выяснить, продвинулись ли музыкальные амбиции наследника престола дальше детских фантазий. Он спросил: "А вы выступали диджеем на школьных вечеринках?" Уильям ответил: "Нет, не выступал. Я так и не научился делать это достаточно хорошо".

Хотя принц рассказывал о своих мечтах с юмором, он не утверждал, что когда-либо всерьёз задумывался об отказе от королевских обязанностей. Но источник во дворце прокомментировал заявления Уильяма. Оказывается, за улыбкой он скрывает огромную боль.

"Уильям рассказал об этом в шутливой форме, но за его словами скрывается нечто весьма показательное. Он с рождения знал, что всё его будущее уже определено за него, поэтому неудивительно, что втайне он мечтал вырваться из королевской жизни и заняться чем-то совершенно другим. Люди смеялись, когда Уильям признался, что хотел стать диджеем, но на самом деле это многое говорит о той жизни, которую он, возможно, хотел бы иметь, и действительно показывает, что какое-то время он втайне мечтал отказаться от королевской жизни", — заявил инсайдер.

Источник также отметил, что большинство детей растут с убеждением, что могут стать кем угодно, но Уильям никогда по-настоящему не обладал такой роскошью, и эти детские мечты, вероятно, были для него способом представить хотя бы немного свободы.

"Профессия полицейского позволила бы ему построить карьеру благодаря собственным достижениям, а не семье, в которой ему довелось родиться", — отметил человек из окружения принца.

Британцы и ранее догадывались, что Уильям не мечтал о жизни во дворце, а просто принял свою судьбу. Но когда принц вслух произнес то, что у него на душе, народ был шокирован. В соцсетях активно обсуждают интервью наследника престола и многие сочувствуют ему.