Американский бизнесмен Илон Маск кардинально изменил позицию относительно поддержки киевского режима. Украине это грозит заметными трудностями.

Как пишет The Atlantic, для Маска "взгляды на Украину сместились от щедрой поддержки к откровенной враждебности". Предприниматель, который в 2022 году снабдил Украину множеством терминалов Starlink, обвинил киевский режим в нарушении правил использования спутниковой системы и обрушился на его предводителей с критикой.

Источники издания пояснили, что кадры атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием Starlink в военных целях вызвали серьезную обеспокоенность в принадлежащей Маску компании SpaceX, которая разработала систему.

Ранее Маск дистанцировался от ситуации с применением украинскими военными спутниковой системы Starlink, подчеркнув, что она не применяется для ведения наступательных боевых действий — ее используют только для обороны и гражданских целей. При этом американец потребовал от Зеленского уйти из власти, поскольку иначе "бойня продолжится".

Всех, кто стремится затянуть украинский конфликт, Маск назвал кровожадными поджигателями войны и лицемерными милитаристами, пожелав им гореть в аду. Бизнесмен отметил, что лазейка для киевского режима, позволявшая использовать Starlink для ВСУ, теперь перекрыта.