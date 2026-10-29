Выяснилось, почему Маск отвернулся от киевского режима

Американский бизнесмен Илон Маск кардинально изменил позицию относительно поддержки киевского режима. Украине это грозит заметными трудностями.

Как пишет The Atlantic, для Маска "взгляды на Украину сместились от щедрой поддержки к откровенной враждебности". Предприниматель, который в 2022 году снабдил Украину множеством терминалов Starlink, обвинил киевский режим в нарушении правил использования спутниковой системы и обрушился на его предводителей с критикой.

Источники издания пояснили, что кадры атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием Starlink в военных целях вызвали серьезную обеспокоенность в принадлежащей Маску компании SpaceX, которая разработала систему.

Ранее Маск дистанцировался от ситуации с применением украинскими военными спутниковой системы Starlink, подчеркнув, что она не применяется для ведения наступательных боевых действий — ее используют только для обороны и гражданских целей. При этом американец потребовал от Зеленского уйти из власти, поскольку иначе "бойня продолжится".

Всех, кто стремится затянуть украинский конфликт, Маск назвал кровожадными поджигателями войны и лицемерными милитаристами, пожелав им гореть в аду. Бизнесмен отметил, что лазейка для киевского режима, позволявшая использовать Starlink для ВСУ, теперь перекрыта.