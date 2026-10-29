Екатерина Климова выставила вон мужчину из родовой палаты

Екатерина Климова рассказала о том, как четверо ее детей появились на свет. Известная актриса призналась, что против партнерских родов, которые сейчас пользуются большой популярностью.

Знаменитая артистка призналась в интервью Наталье Подольской, что все четыре раза, когда рожала, не прибегала к помощи анестезии. Для нее это был принципиальный момент. "Я рожала сама, без эпидуральной анестезии, все четыре раза. Мне хотелось быть, присутствовать в моменте", - отметила Климова.

К тому же, призналась актриса, среди ее знакомых был случай, когда применение такого обезболивающего приводило к кесареву сечению. Екатерина сообщила: "Были случаи у моих подруг, когда пропускали момент схваток, потом их специально вызывали, и заканчивалось всё кесаревым".

Кроме того, Климова отметила, что не поддерживает идею партнерских родов, которые так популярны среди представителей мирового шоу-бизнеса. По мнению актрисы, у роженицы совершенно определенная задача, а мужчина может ей просто мешать.

"Это неправильная позиция, мне она мешает. Я понимаю, что мне нужно сконцентрироваться и просто, ну, заниматься сейчас тем самым делом. Взять на себя ответственность и сделать то, что я должна", - объяснила Екатерина.

Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей. Помимо старшей Елизаветы от ювелира Ильи Хорошилова, актриса родила сыновей Матвея и Корнея в браке с актером Игорем Петренко. А еще от артиста Гелы Месхи у Екатерины подрастает дочь Изабелла.

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