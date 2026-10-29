ФСБ задержала 56 пользователей "Дайвинчика"

ФСБ сообщила о задержании нескольких десятков пользователей бота для знакомств "Дайвинчик". Подростки подозреваются в причастности к диверсионно-террористической деятельности.

Задержания прошли с июля по сентябрь в нескольких регионах страны. Всего были задержаны 56 пользователей в возрасте от 12 до 24 лет.

Только за два месяца были задержаны 10 человек в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижегородской, Омской, Рязанской и Свердловской областях. Они планировали или уже совершили по заданию украинских спецслужб поджоги различных объектов, а также выполняли функции курьеров.

По данным ФСБ, в контакт с подростками под видом молодых людей вступали сотрудники украинских спецслужб. Позднее жертвы получали сообщения якобы от сотрудников российских спецслужб, которые, в том числе под угрозой расправы, заставляли их совершать диверсии.



Возбуждены уголовные дела.