Эстонские власти объявили о намерении возвести у границы с Россией до 150 бункеров. Об этом рассказал министр обороны Эстонии Мартин Херем.

Как заявил политик, соответствующие работы запланированы в рамках развития инфраструктуры Балтийского оборонительного пояса в граничащем с Россией регионе Ида-Вирумаа.

Примерно сотню бункеров разместят на государственной земле, еще 50 — на муниципальных и частных участках. С владельцами этих территорий властям предстоит договориться об аренде, выкупе или компенсациях.

Летом 2026 года Министерство внутренних дел Эстонии объявило о бессрочном продлении ограничений в пунктах пропуска на границе с Россией. Глава ведомства Игорь Таро заявил, что все КПП продолжат работать по 12 часов в сутки — с 07:00 до 19:00 по местному времени (совпадает с московским).

При этом политик подчеркнул, что если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно перекрыта полностью.

На этом фоне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которую цитирует ТАСС, подчеркнула, что русофобская политика в странах Прибалтики является настоящим террором и охотой на ведьм. Россия продолжит последовательно изобличать на профильных международных площадках драматическую ситуацию с правами человека в Литве, Латвии и Эстонии, заверила чиновница.