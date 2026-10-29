Дождь подпортит начало ноября в Москве

Сухая погода с дневной температурой около 10 градусов сохранится в Москве и Подмосковье до ноября, хотя в первых числах последнего осеннего месяца местами вероятен небольшой дождь.

Как рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина в четверг, 29 октября, 1 ноября в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, а 2 ноября прогнозируется местами небольшой дождь.

При этом температурный фон существенно не изменится: ночью термометры будут показывать от нуля до плюс пяти градусов, днем — до 10 градусов тепла.

Паршина отметила, что сейчас разница между ночной и дневной температурой воздуха в Москве может достигать 10 градусов. Такие "климатические качели" метеоролог объяснила влиянием антициклона. В континентальных районах Дальнего Востока, Забайкалья и Якутии, по словам эксперта, подобные перепады могут достигать 20 градусов, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупреждал, что первый снег может выпасть в Москве уже 3-4 ноября, а после 5-6 ноября кое-где могут появиться очаги небольшого временного снежного покрова. При этом воздух будет постепенно остывать.

При этом метеоролог Евгений Тишковец допускал, что отдельные снежинки могут пролететь и в ноябре, когда температура воздуха не будет превышать трех градусов тепла, но такой снег будет сразу таять, не долетая до земли и не образуя устойчивого покрова.