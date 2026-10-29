Молодая жена могла родить не от Кашпировского

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября. Ему было было 87 лет. Причиной смерти целителя стала полиорганная недостаточность на фоне запущенного онкологического заболевания — рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг.

Прощались с магом в Москве 8 октября. К траурному залу на Троекуровском кладбище пришли сотни поклонников Кашпировского. После панихиды тело целителя загрузили в катафалк и отвезли в грузовой терминал аэропорта. Анатолий Михайлович завещал похоронить его в семейной могиле в Виннице.

Возле гроба гипнотизера сидела безутешная молодая вдова Гулизар, которая год назад родила ему дочь Эллину. Вот только Юрий Мамаев, назвавшийся племянником Анатолия Кашпировского и его преемником, почему-то сильно сомневается в отцовстве целителя.

"У меня есть большие сомнения, что этот ребенок имеет к дяде какое-то отношение. Я думаю, любая экспертиза ДНК это подтвердит", - заявил Мамаев "КП".

Он также отметил странное обстоятельство: якобы в последнее время Кашпировский почти ни с кем не общался, а если и вел разговоры, то под контролем супруги. Эта изоляция, по мнению Мамаева, делает версию об отцовстве еще менее убедительной.

Отметим, что у Анатолия Кашпировского, кроме Эллины, есть дети от первого брака: дочь Елена и сын Сергей. Однако в 2018 году наследница гипнотизера умерла. Говорят, эта потеря стала сокрушительным ударом для отца.

Напомним, Анатолий Кашпировский получил широкую известность еще в СССР. Он проводил телевизионные сеансы, утверждая, что может удаленно лечить десятки болезней. Позже психотерапевт, которого часто называли экстрасенсом, собирал многотысячные стадионы и также проводил лечебные сеансы.

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