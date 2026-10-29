"Здесь он завещал оставить себя навсегда": прах актера Романа Попова развеяли спустя год после смерти

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов скончался 28 октября 2025 года. Ему было 40 лет. Злокачественную опухоль головного мозга у актера обнаружили в 2018 году, он долго восстанавливался и проходил противосудорожную терапию. Но болезнь оказалась сильнее.

Согласно последней воле Попова, его прах разделили на две части — одну актер завещал развеять над Черным морем, а вторую захоронить в Москве. Семья решила исполнить желание актера. Вскоре после кремации часть праха Романа поместили в колумбарий на Ваганьковском кладбище. Судьба второй части долгое время была неизвестна.

И только в годовщину смерти Попова его последнее желание было исполнено. Прах "Полицейского с Рублевки" развеяли над Черным морем в одном из районов Сочи.

"Сегодня был светлый день прощания с дорогим другом. Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда", — сообщила художница Ольга Торопова подруга Попова.

Отметим, что у актера остались жена Юлия и трое детей. Несколько месяцев назад Попова рассказала, что тяжело привыкает к жизни без мужа. "Мы с детьми адаптируемся к новой жизни. У нас идет процесс пересобирания всего, что есть, во что-то новое", — делилась Юлия.