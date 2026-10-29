Внучка убитого экс-мэра Самары раскрыла жуткие подробности расправы: вот куда дели тела

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали в конце декабря 2024 года. Супруги больше месяца не выходили на связь, на все сообщения и звонки отвечала внучка. Это взволновало знакомых экс-мэра и они обратились в полицию. Оказалось, что Тарховы убиты, а главной подозреваемой стала их внучка Екатерина Бельская.

Следователи предположили, что девушка расправилась с бабушкой и дедушкой, а тела частями утилизировала в пластиковых бочках. Останки бывшего мэра и его жены неделю искали на мусорном полигоне. Следователи руками перебирали мусор, обследовали огромный квадрат площадью 100 на 100 метров, но ничего не нашли.

Бельскую арестовали, сейчас она находится в СИЗО, а судебные разбирательства продолжаются. На очередном заседании Екатерина рассказала новые подробности преступления и предположила, где могут находиться останки ее родственников.

Внучка Тарховых утверждает, что действовала не одна. По ее версии, организацией преступления руководила Светлана Метревели, также известная как Нателла, а непосредственную помощь оказывал ее племянник Димитрий Метревели, которого называют Деметре.

Екатерина заявила, что сначала супругов Тарховых опоили неизвестным веществом, после чего они потеряли сознание. Затем пожилых людей убили, а их тела расчленили. Около недели Бельская находилась в одой квартире с погибшими, пока ее подельники пытались скрыть следы преступления.

Внучка утверждает, что ее не уведомили, куда дели тела Тарховых, но у нее есть догадка на этот счет. Екатерина считает, что часть останков может находиться на заброшенной даче Таисы Киселевой — матери Светланы Метревели. По словам подсудимой, недвижимость ранее принадлежала этой женщине, но впоследствии могла быть переоформлена на других родственников.

"Мне до конца не известно, где находятся останки. Могу предполагать, что они в доме Таисы Киселевой. Скорее всего, их могли вывезти на дачу, захоронить и утопить", — заявила Бельская во время судебного заседания.