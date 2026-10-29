Военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск "Днепр" продолжают инженерную разведку и очистку дорог для обеспечения безопасности маршрутов проезда к населенному пункту Алёшки Херсонской области.

Как рассказало Минобороны России в своем "Макс"-канале, военные обезвреживают прилегающие к городу участки дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов. Один из западных боеприпасов – 60-мм осколочно-фугасная мина, которая предназначена для использования в минометах стандарта НАТО.

Саперы отмечают, что подобные неразорвавшиеся боеприпасы представляют особую опасность для гражданского населения, так как могут сдетонировать от малейшего механического воздействия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что европейские политики сами создали угрозу, нашпиговав оружием и наркотиками главаря киевского режима. По словам чиновницы, теперь Европе предстоит решать: продолжать двигаться к обрыву, либо спасти себя от Владимира Зеленского.

В Кремле при этом констатировали сокращение ударного потенциала Украины, поскольку российские бойцы наносят удары по местам хранения компонентов оружия, которое применяют украинские националисты, а также по местам сборки, производства и ракет, и беспилотников.