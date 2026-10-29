Россиянам назвали выгодный способ забрать накопительную пенсию разом

Россияне, у которых сформирована накопительная пенсия, вправе забрать ее разом при соблюдении ряда условий. О том, как выгоднее это сделать, рассказала директор по GR и юридическому сопровождению "СберНПФ" Наталия Каменская.

Как напомнила эксперт, на общих основаниях женщины могут получить средства с 55 лет, мужчины — с 60 лет, если в 2026 году на счете меньше 439 776 рублей. При более существенной сумме деньги будут выплачивать в виде пожизненной прибавки к страховой пенсии.

Если в накопительной пенсии есть средства софинансирования или материнского капитала, лучше подать не одно общее заявление на выплату, а два разных. Каменская пояснила, что указанные эти суммы можно оформить как срочную выплату на срок от 10 лет и дольше. Взносы работодателя при таком сценарии рассчитываются отдельно и при сумме до 439 776 рублей в 2026 году выплачиваются сразу.

Если сумма взносов работодателя не укладывается в лимит разовой выплаты, деньги можно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это даст возможность самостоятельно установить срок выплат: от пяти до десяти лет. Через 15 лет с ПДС-счета можно получить все сбережения, даже если там наберется несколько миллионов рублей.

Однако важно учесть, что при переводе средств в ПДС для граждан, имеющих право на досрочную пенсию, не действует норма о раннем получении денег — придется ждать стандартных 55 и 60 лет, сообщает "Прайм".

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что трехлетний государственный бюджет предусматривает в 2027 году две индексации пенсий: 1 февраля и 1 апреля. С учетом этого средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Всего на выплату пенсий предусмотрено почти 13,4 триллиона рублей.

Между тем в Социальном фонде напомнили, что российские законодательство предусматривает возможность оформления досрочной пенсии родителю ребенка с инвалидностью. Однако из двух родителей ребенка-инвалида использовать эту возможность может только один родитель, причем он должен заниматься воспитанием этого ребенка как минимум до его восьмилетия.