"Лиза особенная": в развитии дочери Пугачевой и Галкина со временем проявилась одна странность

Лизе Галкиной в сентябре исполнилось 13 лет. Она растет необычайно красивой и притягательной девочкой. Правда, поклонники заметили у наследницы Аллы Пугачевой одну особенность.

За жизнью Лизы Галкиной россияне следят с момента ее рождения. Чем старше становится белокурая красавица, тем больше в нее влюбляются. При этом народ заметил в развитии Елизаветы одну особенность, девочка не по годам умна и рассудительна. На некоторых видео, что родители Лизы выставляют в Сеть, она ведет себя как взрослая женщина.

Оказывается, "странностями" наследницу Пугачевой наделила сама природа. Психолог и нумеролог Фарида Красавкина объяснила, почему дочь Примадонны притягивает взгляды и порой ведет себя как взрослая.

"Лиза очень загадочная по своей природе. В ней заложена энергия луны, а луна — это что-то таинственное, глубинное. Она как непрочитанная книга для окружающих. Уже в столь юном возрасте ей могут сниться пророческие сны", — рассказала специалист.

Воспитывать такого ребенка как Елизавета, очень трудно. Родители должны понимать, что в ней переплелись две энергии: одна открытая, добрая, позитивная, а другая совершенно противоположная, неверный шаг родителей и малышка может стать скрытной, погрузиться в депрессию. Поэтому очень важно, чтобы Лизу воспитывали в любви и уделяли максимум внимания.

"Тогда она будет развиваться в позитивных энергиях. У нее богатый творческий потенциал. Ей подойдут творческие профессии: фокусник, маг, энерготерапевт, она может заниматься эзотерикой, создавая биополе позитива", — заключила нумеролог.