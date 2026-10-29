Жители Алёшек Херсонской области уже сегодня-завтра смогу выехать из населенного пункта и беспрепятственно получить необходимую помощь. Об этом рассказал в четверг, 29 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как заявил политик телеканалу "Звезда", гуманитарная операция началась: "Мы знаем, уже вылетел борт из Москвы. Там была достаточно сложная схема, как они будут добираться".

Продолжается разминирование дорог вокруг Алёшек, чтобы мирное население могло беспрепятственно и безопасно выехать, при желании.

Представитель Кремля отметил, что Москва признательна Вашингтону и, в частности, первой леди США Мелании Трамп за миротворческие гуманитарные усилия.

На этом фоне Министерство обороны России рассказало, что российские военные в ходе разминирования и зачистки дорог вокруг Алёшек обнаружили натовский боеприпас. Подобные снаряды размещаются украинскими боевиками, чтобы помешать эвакуации мирных жителей и блокировать подвоз в город продовольствия и всего необходимого.

Тем временем уолномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что продолжает оставаться на связи со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, с которым координирует выполнение договоренностей сторон по гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. Как подчеркнула омбудсмен в своем "Макс"-канале, от соблюдения соглашения зависит безопасность жителей и всех, кто участвует в миссии.