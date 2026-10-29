55-летняя Алена Хмельницкая наслаждается новым семейным статусом: "Когда мы вместе, то не отлипаем друг от друга"

В начале года Алена Хмельницкая отметила юбилей. Известной актрисе исполнилось 55 лет, но кто даст?!

Артистка ведет активный образ жизни, она регулярно занимается спортом, следит за питанием, а ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Алена Хмельницкая успевает гастролировать, играть в театре и сниматься в кино.

А в свободное время актриса старается уделять внимание самым любимым людям - внукам Гаспару и Айе. Напомним, что дети родились у старшей дочери Алены Хмельницкой Александры. В малышах Хмельницкая души не чает. Она совершенно счастлива своему новому статусу бабушки.

Вот только видится с внуками актриса нечасто. "Мы живем в разных городах. Поэтому, когда мы вместе, то мы не отлипаем друг от друга", - сообщила Алена.

Хмельницкая рассказала, как проводит время со старшим Гаспаром: "Ему сейчас будет три года. Я с ним хожу на гимнастику. Мы с ним собираем конструктор. Он читает сказки, рассказывает. У него память прекрасная".

Актриса не считает себя строгой бабушкой. Более того, внуки ее называют по имени. Известная актриса призналась, что не ощущает возраста. "Я не даю советы. Я не строгая бабушка. Я вообще сама ещё пока думаю, кем я стану, когда я вырасту", - заявила Хмельницкая Super.

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