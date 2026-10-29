"Наступает день, когда нужно разжать руки": жена Газманова сообщила о расставании

1 июля единственная дочь Олега Газманова Марианна вышла замуж. О радостном событии сообщила супруга прославленного артиста Марина.

Известно, что избранником Марианны стал мужчина по имени Максим. По некоторым данным, он бизнесмен и ведет непубличный образ жизни.

Лишь сейчас, спустя несколько месяцев, Марина Газманова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" раскрыла детали грандиозного события. "Мы очень хотели, чтобы свадьба была не про роскошь, а про ЛЮБОВЬ. Чтобы в ней было много воздуха, света, природы, смеха и той самой близости, которую невозможно заказать у организаторов. И всё получилось!" - заявила Марина.

Она рассказала, что вначале они получили благословение батюшки, затем отправились в ЗАГС, а потом устроили торжество. "Марианна была прекрасна в трех своих нарядах. Максим был таким счастливым красавцем, что я все время ловила себя на мысли: как же они подходят друг другу!" - отметила Газманова.

Кульминацией вечера стали клятвы, которые молодые дали друг другу. Они были настолько трогательны, что все плакали. Интересно, что кольца Марианне и Максиму вынесла собачка жениха. "Эта маленькая хвостатая участница церемонии добавила происходящему столько домашней нежности!" - подчеркнула супруга певца.

Праздник прошел очень тепло и душевно. В заключение Марина поделилась своими мыслями. Она восприняла свадьбу Марианны как расставание, но счастливое и обещающее большое будущее.

"Я смотрела на наших детей и думала, как странно устроено материнство. Сначала мы учим их делать первые шаги, протягивая руки, чтобы они не упали. А потом наступает день, когда нужно эти руки разжать. Не потому, что они больше не нуждаются в нашей любви. А потому, что теперь рядом есть еще одна рука, за которую они хотят держаться всю жизнь. И как же важно в этот момент не удерживать, а БЛАГОСЛОВИТЬ", - заключила Газманова.

Отметим, что это первая свадьба в семье Олега Газманова. Его старший сын от первого брака Родион, которому уже 45 лет, ни разу не был женат, детей у него нет. Средний 28-летний приемный сын Филипп тоже не состоит в браке.

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