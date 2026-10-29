Заммэра Горбенко: более пяти тысяч москвичей стали народными дружинниками

Больше пяти тысяч человек вступили в народную дружину в Москве с начала года. Об этом сообщил заммэра столицы Александр Горбенко. Он пояснил, что дружинники активно участвуют в охране общественного порядка: еженедельно они патрулируют жилые кварталы, помогая полиции на улицах, участвуют в обеспечении безопасности во время проведения спортивных и культурных мероприятий.

В свою очередь заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Андрей Захаров, рассказал, что новички быстро включаются в работу.