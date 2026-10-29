Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался про перспективы привлечения европейских политиков к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как заявил официальный представитель Кремля в интервью "Вестям", "такие участники нам не нужны", причем "вряд ли они нужны тем же американцам, которые, наоборот, стараются добиться мира".

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил телеканалу "Звезда", что Москва считает полезным американское посредничество в организации мирных переговоров по украинскому урегулированию. Наша страна поддерживает сохранение трехстороннего формата.

Что касается стремления европейцев протиснуться за стол переговоров, Россия не планирует новых контактов с европейскими лидерами после телефонного разговора Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом. Однако, подчеркнул Ушаков, "от контактов мы не отказываемся" и "если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку".

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа назвал опасными переговоры с Россией без представителей Киева или европейских государств. Как сообщает РИА Новости, политик счел неприемлемым то, "что Европа не участвует в этих переговорах, что Украину даже не приглашают на такие встречи".