Россиянам напомнили признаки фейковых квитанций на оплату ЖКУ

В России распространилась мошенническая схема с фальшивыми квитанциями на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Министерство внутренних дел рассказало, что при сканировании QR-кода жертва попадает на поддельный платежный сервис.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники распространяют фальшивые квитанции с QR-кодами для оплаты коммунальных платежей, штрафов за нарушение правил дорожного движения или налогов. В таких псевдоплатежках указывают QR-коды и ссылки на оплату.

При сканировании QR-кода жертва попадает на поддельный платежный сервис, где ее просят ввести данные банковской карты, после чего деньги похищают.

Заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, которого цитирует РИА Новости, рассказал, как отличить подделку от настоящей квитанции на оплату услуг ЖКХ. Парламентарий призвал обращать внимание на личные данные и реквизиты плательщика — сверить код плательщика (номер лицевого счета) с квитанциями за прошлые месяцы.

Сравнить рекомендуется также заявленную в платежке площадь квартиры с реальной, название управляющей компании или ресурсоснабжающей организации (РСО) с теми, что были указаны в прежнем платежном документе.

Если возникают сомнения в подлинности квитанции, нужно обратиться напрямую в обслуживающую организацию или РСО. Там всегда имеется горячая линия с информацией о начислениях.

Тем временем в России решили изменить срок предоставления россиянам квитанций для оплаты коммунальных услуг. В Госдуме напомнили, что с марта 2026 года платежки раздают гражданам не первого числа каждого месяца, а пятого. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки оплаты услуг ЖКХ, ведь у большинства россиян зарплата приходится не на первое число месяца — ее, как правило, выплачивают, начиная с пятого числа.