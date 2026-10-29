В День народного единства уличные парковки в Москве будут бесплатными

Сегодня стало известно, как будут работать уличные парковки в Москве в День Народного единства, в среду, 4 ноября.

Автомобилисты смогут оставить машины на всех улицах города совершенно бесплатно, в том числе там, где действуют тарифы 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

Изменения произойдут и накануне праздника, во вторник, 3 ноября. В этот день будет действовать график воскресенья. Припарковаться можно будет бесплатно, кроме улиц, включенных в зоны повышенных тарифов.

"Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном платном режиме. Просим автомобилистов оставаться внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Поздравляем с наступающим праздником", - сообщил Филипп Конюхов, пресс-секретарь "Московского паркинга".