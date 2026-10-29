Легендарная гостиница "Пекин" получила подарок на свое 70-летие

Украшение и доминанта Триумфальной площади - гостиница "Пекин" - получила бесценный подарок на своё 70-летие. Началась её реставрация. Восстановят не только фасады, но и интерьер. В 56-м, в год открытия, этот монументальный комплекс, возведенный по проекту архитектора Чечулина, приводил в восторг всех без исключения. Яркий пример сталинского ампира - с высокими потолками, арками, башенками, лепниной. На отделке не экономили. Она исключительно из мрамора, лучшего гранита и ценных пород дерева. Через год, в 57-м, здесь открылся роскошный ресторан, в который продукты доставляли из Китая.

Гостиница "Пекин" по праву признана памятником архитектуры регионального значения. На время проведения работ она останется действующей - благодаря разработанному плану поэтапной реставрации.

"В настоящий момент специалисты уже приступили к реставрации фасадов части, выходящей на Вторую Брестскую улицу. Где приведут в порядок фасады и интерьеры объекта культурного наследия. Впоследствии гостиничные номера переедут в отреставрированный корпус. И реставрация начнется по фасадам со стороны Садового кольца", - сообщил Олег Голосной, заместитель руководителя Департамента культурного наследия г. Москвы.

Затем приступят к центральной - башенной части. Лучшие специалисты по историческим аналогам отреставрируют главную входную группу - портал, двери, ручки. Весь этот комплекс работ очень важен - не только для постояльцев. Но и для миллионов москвичей и гостей столицы. Поскольку само здание видно с самых разных ракурсов. Согласно генплану, разработанному почти век назад.

В ходе работ также приведут в порядок кровлю, усилят конструкции здания и установят современные инженерные системы. Уникальные внутренние интерьеры будут сохранены и бережно отреставрированы. Сотрудники "Пекина" уже строят далеко идущие планы. Хотят увеличить номерной фонд и повысить звездность до максимальной.

"В то время, когда будет реконструкция, мы планируем стать пятизвездочным отелем. Открыть двери для наших постоянных гостей и также знакомить новых гостей с отелем "Пекин", - рассказала Лина Осипян, ведущий менеджер отдела продаж и маркетинга отеля "Пекин".

Под лучами октябрьского солнца гостиница-именинница будто щурится - от удовольствия. Она явно в предвкушении.