Сеть спасения: как Москва выстраивает замкнутый цикл борьбы с инсультом

Константин вспоминает те страшные дни со слезами на глазах. В 2020 году у сына Игоря случился инсульт. В подмосковной больнице мальчику сделали томографию и экстренно перенаправили в Морозовскую больницу, где работает единственный в России Центр цереброваскулярной патологии у детей и подростков

"Мы выстраиваем замкнутую систему внутри нашего города, внутри Морозовской больницы, которая нацелена на выявление, на работу в острый период и на динамический контроль с элементами реабилитации и длительного наблюдения для профилактики подобных инсультов", - рассказал Валерий Горев, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы.

Восстановление после инсульта - процесс долгий. С момента операции прошло шесть лет, но семья Кунянских под постоянным наблюдением врачей. Раз в два года приезжают на профилактические обследования. После очередного МРТ Игоря снова ждала операция.

Высокое давление - частая причина инсультов. Сосуды испытывают нагрузку, истончаются и в какой-то момент разрываются. Образуется гематома. Другая причина – тромб, закупоривший артерию головного мозга. Кровь не поступает и начинает накапливаться в определённом участке мозга

Инсульт – тяжёлое инвалидизирующее состояние. Для спасения пациента у специалистов на счету каждая секунда. Операция, как правило, длится около 15 минут. За это время, если причиной инсульта стал тромб, пациенту ставят стенты, расширяя сосуды, а также оценивают проходимость вен. Но и после операции обследования больного не заканчиваются,

"Возникает тенденция к профилактической медицине. То есть мы стараемся не только лечить инсульты, но и профилактировать инсульты. Это как раз работа на каратидных инсультах, это работа с нарушениями ритма сердца. Это лечение артериальной гипертензии. Это лечение гиперлипидемии, то есть тех факторов риска, которые есть как у инсультов, так и у инфарктов сердца", - рассказал Виктор Суряхин, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ им. В.М. Буянова.

Также современная медицина позволяет выявлять инсульты внутриутробно. Аномалии в работе сосудов выявляют еще на этапе УЗИ, а уже после рождения младенцу делают обследования, предотвращая риск заболевания на ранней стадии.