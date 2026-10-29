Путин анонсировал перенос производств в Африку: "Ведем дела честно и ответственно"

Россия заинтересована в переносе определенных производств в Африку в условиях санкционного давления на нашу страну и ее партнеров. Об этом заявил в четверг, 29 октября, российский лидер Владимир Путин.

Глава государства отметил расширение экономических и торговых отношений между Россией и африканскими государствами. Доля рубля в таких коммерческих операциях составляет до 85%.

Российский бизнес ведет себя в Африке честно и уважительно, вкладываясь в принимающие страны, подчеркнул Путин. Он отметил, что, в отличие от западных государств, Россия не ведет себя по-колониалистски в отношении африканских партнеров.

Особо Путин отметил социальную ответственность российского бизнеса в Африке, заботу предпринимателей о благополучии местных работников и их семей.

Перенос определенных российских производств в африканские страны вызывает взаимный интерес у обеих сторон, заявил президент России. Крайне важно, подчеркнул российский лидер, чтобы соответствующие решения со стороны африканских партнеров были всегда суверенными, вложения — надежными и защищенными, а также чтобы партнерство продолжалось вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры.