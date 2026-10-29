Тайные похороны Миши Маваши состоялись в Воронеже

Рэпер и общественный деятель Михаил Ниц, более известный как Миша Маваши, скончался 25 октября. Артисту был 41 год.

Вообще прощание с Мишей Маваши должно было состояться накануне, 28 октября. Однако траурную церемонию перенесли на следующий день из соображений безопасности, передает Starhit.

"Похороны Миши Маваши в Воронеже проходят в режиме полной секретности. По нашим данным, сотрудников воронежских кладбищ, ритуальных служб и даже копателей могилы заранее предупредили: нельзя разглашать ни точную дату, ни место церемонии. Похороны общественника проходят в условиях строжайшей тайны — на территорию рядом с могилой посторонних и фотографов с камерами не пускают. При этом возле кладбища собрались около 200 человек", - сообщил осведомленный с ситуацией человек.

Отметим, что до сих пор точно неизвестна причина смерти артиста. Изначально сообщалось, что произошел несчастный случай из-за неосторожного обращения с оружием. Однако позже ряд Telegram-каналов написал, что Михаил совершил самоубийство. Говорилось, что в роковой момент рэпер был дома с женой Екатериной. Это породило версии о семейном конфликте, который и привел к трагедии.

Напомним, что по предварительной версии, Маваши случайно выстрелил из ружья 25 октября, пуля попала ему в голову. В больницу рэпера доставили еще живым, врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось.

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