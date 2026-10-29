Плачевная ситуация вокруг города Алёшки Херсонской области складывалась давно из-за злонамеренных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это указал в четверг, 29 октября, президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, "как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу".

Для помощи мирным жителям удалось согласовать гуманитарную операцию, активную роль в этом сыграла первая леди США Мелания Трамп, рассказал Путин.

С 4 часов утра 27 октября на херсонском направлении установлен режим прекращения огня. Российские военные разминируют окрестные дороги, готовя путь для выезда мирных жителей из Алёшек.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что до сих пор никаких нарушений перемирия не зафиксировано. Российский омбудсмен подчеркивала, что от соблюдения договоренностей обеими сторонами зависит безопасность жителей и всех, кто участвует в гуманитарной миссии.