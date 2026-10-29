Путин объяснил, чего Россия ждет от реформы Совбеза ООН

Альтернативы Совету Безопасности ООН в современном мире нет. Так президент России Владимир Путин оценил роль организации, а также высказался о ее дальнейших перспективах, выступая в четверг, 29 октября, на третьем форуме "Россия — Африка".

Как подчеркнул российский лидер, с учетом безальтернативности этого формата важно не разрушить механизмы функционирования Совбеза ООН.

Однако отсутствие представителей государств Африки в числе постоянных членов Совета Безопасности несправедливо, отметил Владимир Путин. Мир меняется, при этом роль африканских стран будет только возрастать, а потому значение Африки и ее представительства в международных универсальных организациях должно быть обеспечено.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что притязания стран западного меньшинства на постоянное членство в Совете Безопасности ООН видится необоснованным, поэтому Москва не поддержит расширение организации за их счет.

Владимир Путин подчеркивал, что трансформация ООН — это не только расширение Совета безопасности, но также новое наполнение и содержание работы организации. По словам российского лидера, структура ООН должна отражать все многообразие мира.