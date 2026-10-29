Мама Сергея Соседова о том, могли ли его убить: "Если Бастрыкин займется этим…"

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Якобы произошел несчастный случай. Однако многие сомневаются в правдивости этой версии, среди них и друг Соседова Андрей Малахов. В своем шоу телеведущий попытался найти истинную причину трагедии.

В студии Малахова появился племянник критика Олег Казанцев. Он рассказал, что семье так и не показали видео с трагедией, хотя камеры наблюдения записали роковое падение Сергея. Когда корреспондент "Малахова" приехал в тот злополучный отель, общаться с ним отказались.

"Мне нужны проблемы ради того, чтобы я вам сказал правду?" — заявил администратор.

После таких странностей Казанцев написал заявление в Следственный комитет и обратился лично к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку и взять под личный контроль эту ситуацию.

Однако мама телеведущего Антонина Петровна не в курсе происходящего. Она считает, что Соседова погубил несчастный случай и не стоит искать виновных.

"Я сомневаюсь, что в гибели Сергея есть какой-то криминал. Но если Бастрыкин займется этим серьезно, тогда что-то прояснится, наверное, окончательно", — сказала пенсионерка.

Антонина Петровна тяжело переживает смерть сына. Здоровье 90-летней мамы критика оставляет желать лучшего. Она даже не уверена, что сможет в ноябре поехать на могилу Сергея.

"Мы собираемся на 40 дней. Посмотрю, как самочувствие будет у меня. В прошедшие дни, если бы ехать надо было, я не смогла совершенно. Давление зашкаливает", — призналась Антонина Петровна в беседе с "АиФ".