Киевский режим организовал массовую атаку беспилотниками на Московский регион, прекрасно зная о проведении в российской столице крупного международного мероприятия. На это указал в четверг, 29 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что с вечера среды, 28 октября, до утра четверга, 29 октября, в направлении Московского региона летели 613 БПЛА. Львиная доля неприятельских дронов была сбита еще на подлете.

Официальный представитель Кремля подчеркнул в интервью "Вестям", что это произошло в дни проведения в Москве третьего саммита "Россия — Африка", когда в городе находятся лидеры целого ряда государств, а само событие носит мировой масштаб: "Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву странно".

Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из самых крупных в октябре, подсчитали в РИА Новости. Она была предпринята укронацистами буквально за несколько дней до возобновления мирных переговоров между Россией, Украиной и США. При этом представители киевского режима и его главарь Владимир Зеленский прилюдно продолжают уверять в своем стремлении к миру.

Подобное случается не впервые. Российский лидер Владимир Путин рассказал, как укронацисты пытались с помощью массированной беспилотной атаки помешать гражданам России принять участие в едином дне голосования при том, что Москва была возобновить мирный диалог с Киевом. Президент призвал киевский режим осознать, что никакие провокации не улучшат его положение.