Власти Польши передадут Украине два истребителя МиГ-29, которые выводятся из эксплуатации польской армией. Об этом рассказал в четверг, 29 октября, заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.

Как уточнил политик в эфире радиостанции RMF FM, уже есть соглашение между Варшавой и Киевом о передаче двух МиГ, относительно остальных истребителей, имеющихся в распоряжении польских властей, "вопрос в процессе".

Польские средства массовой информации отмечают, что передаваемые Украине МиГ-29 настолько стары и изношены, что как минимум один из них годен только для разборки на запчасти.

Незадолго до этого польские власти требовали от киевского режима взамен на истребители обеспечить доступ к украинским технологиям по производству и борьбе с летательными беспилотниками.

Западные спонсоры Украины постепенно осознают бессмысленность накачивания киевского режима дорогостоящим оружием и боевой техникой: нанести поражение России таким способом не удалось. Не отказываясь от поддержки Киева, отдельные страны пытаются сэкономить, передавая ВСУ старое вооружение. Так, Австралия отправила списанные американские танки M1A1 Abrams на Украину.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призналась, что Евросоюз подыскивает ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) с истекающим сроком годности для киевского режима.