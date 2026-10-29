Муж-губернатор не собирается переезжать в Москву к Наде Михалковой

Недавно стало известно, что младшая дочь Никиты Михалкова Надежда тайно вышла замуж за 47-летнего губернатора ХМАО Руслана Кухарука и родила от него ребенка. Вот только супруги живут отдельно.

В близком окружении пары говорят, что Надежда Михалкова живет и работает в Москве, а ее супруг - в Югре. Теперь же журналисты прямо спросили у Руслана Кухарука, планирует ли он переезжать в Москву. Тот дал понять, что не собирается покидать родной край.

"Люблю свой родной край, свою Родину, нашу Югру. Люблю здесь работать. Мне очень нравится работать здесь на благо Югры, на благо жителей. У меня нет в планах ни менять место жительства, ни места работы. Развеиваем слухи. Они абсолютно беспочвенны. Продолжаем работать здесь. Мне это очень нравится", - приводит слова губернатора Starhit.

Ранее сообщалось, что роман актрисы и чиновника был стремительным. Влюбленные сначала тайно расписалась, затем у них родилась общая дочь Екатерина, которую недавно крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

Напомним, что у Михалковой это второй брак. В 2010 году актриса оформила отношения с режиссером Резо Гигинеишвили. Надежда родила от него дочь Нину и сына Ивана. Однако спустя семь лет актриса и режиссер развелись, сумев сохранить человеческие отношения. У Кухарука тоже есть дети от предыдущего брака.

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