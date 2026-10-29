Выяснилось, почему европейцы переругались из-за звонка Путину

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидерами Норвегии и Финляндии буквально расколол Европу. На это указывают информированные источники.

По словам собеседников Politico, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре упрекают за попытку "войти в историю благодаря урегулированию украинского конфликта" без согласования позиции с другими европейскими странами.

У Стубба и Стёре не было мандата и разрешения представлять в этом телефонном разговоре всю Европу, подчеркивают другие европейские политики. Ситуацию обостряет то, что Норвегия даже не входит в Евросоюз, а интеграционный блок и между своими членами не может выбрать переговорщика для общения с Москвой.

Между тем внешнеполитический эксперт немецкой партии "За социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Севим Дагделен заявила в статье для NachDenkSeiten, что телефонный разговор между президентом России и главами правительств Финляндии и Норвегии стал "проблеском надежды" и примером для других европейцев, которые пока демонстрируют неготовность вести диалог с Москвой.

Berliner Zeitung указывает, что звонок Стубба и Стёре в Кремль оставил не у дел главу европейской дипломатии Каю Каллас, хотя по должности именно ей полагается заниматься налаживанием контактов. Чиновница полтора месяца назад уверяла в готовности снять трубку, если позвонит Владимир Путин, но "никто не хочет говорить с Каллас".