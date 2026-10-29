Пашиняну пришлось оправдываться перед Россией: "Я сожалею"

Глава армянского правительства Никол Пашинян выразил сожаление в связи с заявлениями губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна о неких "иванах".

Арушанян пренебрежительно отозвался о праздновании Дня города Гюмри, в котором расположена российская военная база. Армянский политик написал в соцсетях, что "гюмрийцы – это не ваши Иваны".

Министерство иностранных дел России потребовало от официального Еревана отреагировать на "хамские и неонацистские" высказывания губернатора Ширакской области. Ведомство подчеркивало, что откровенно хамским и неонацистским лозунгам не место в любом уважающем себя обществе.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Владимир Джабаров предложил рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Россию Арушаняну, поскольку "за такие слова нужно нести реальную ответственность". Сенатор напомнил армянскому политику, что именно эти "иваны" в свое время спасали Армению и весь мир от фашистской "коричневой чумы", а российские пограничники и военные в Гюмри берегут покой местных жителей.

На фоне резкого общественного осуждения высказываний Арушаняна премьер-министр Армении не смог отделаться молчанием. Пашинян заявил, что "надо быть максимально корректным и осторожным, и если что-то неаккуратное было, то я сожалею об этом". При этом увольнять губернатора Пашинян отказался, сообщает ТАСС.