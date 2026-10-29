Елена Товстик приваживает бывшего мужа пока Полина Диброва не видит: "Роман приходит каждый день"

Роман Товстик развелся с Еленой в сентябре 2025 года. Супруги прожили вместе 22 года, Елена родила бизнесмену шестерых детей, крестной одного из них является Полина Диброва. В прошлом году между Полиной и Романом возникли пламенные чувства, оба решили оставить прежние семьи, чтобы жить вместе. Елена до сих пор винит Полину в крахе своей семьи, а также продолжает судиться с Романом.

На днях Полина Диброва улетела из Москвы. Модель направилась в Китай, а так как путешествие совпало со школьными каникулами, Полина взяла с собой сыновей Дмитрия Диброва и дочь Романа Товстика. Отсутствием соперницы решила воспользоваться Елена.

По словам многодетной мамы, каждый день бывший муж приезжает в ее дом. Якобы Роман общается с детьми, а Елена пытается показать, что бизнесмен потерял, отказавшись от семьи.

"Я пользуюсь отсутствием сожительницы повлиять на Романа. Пока далеко в Китае упускает шанс быть рядом, и мир приходит в наш дом! И Роман приходит каждый день в дом к своим детям", — поделилась своей радостью Елена.

Жена Товстика обратилась к своим подписчикам. Елена просит помолиться за нее, чтобы бывший муж вернулся, и они снова зажили дружной и счастливой семьей.

"Давайте вместе помолимся, чтоб всё случилось и змеи уползли и остались в Китае, а дети, братья и сестры, были все вместе, росли вместе и получали материнскую любовь. Надеемся на благоразумие Романа, чтоб дети были счастливы. Насколько это правда, узнаем 30 октября", — написала Елена в личном блоге.

Между тем, 30 октября состоится очередное судебное заседание по делу Товстиков. Бывшие супруги пытаются договориться, с кем будут жить дети и каков будет порядок общения с ними.