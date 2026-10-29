"У него было все меньше и меньше сил": Зарубина выдала неизвестные данные о погибшем Соседове

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму.

Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Якобы произошел несчастный случай.

По мнению Ольги Зарубиной, смерть Сергея Соседова была не случайной, это целая череда событий, которая привела к беде. Для начала певица отметила, что в последнее время музыкальный критик очень много работал, потому что был востребован.

"Он в последнее время много снимался, а это отнимает много сил. Выглядел уставшим, похудел. У меня было такое ощущение, что он изможден, совсем не отдыхал", - заявила Зарубина.

Далее артистка восстановила последние часы жизни Соседова. "Такая тяжелая поездка: они летели 6–7 часов, потом еще 14 часов ехали на машине. А для чего? Ради чего он так себя загонял? Конечно, он не выспался, он никогда не высыпался. Девушка, которая с ним летела из Москвы, говорила, что его уже в аэропорту пошатывало от усталости... Плюс ему не дали поспать в машине, с ним ехали молодые девушки, и они „хи-хи-ха-ха, а гляньте какая луна, а гляньте какой лес, а что думаете?“ А он был очень тактичный и не мог сказать им, чтобы замолчали", - высказалась певица для Woman.ru.

Артистка сделала вывод, что музыкальный критик мог упасть на лестнице именно из-за неважного самочувствия в результате переутомления. "У него было все меньше и меньше сил. Говорят, он мог упасть, потому что у него что-то там на подошве отошло и он зацепился о лестницу, потерял равновесие. Но мне кажется, дело в здоровье, может, закружилась голова, плюс переутомление, реакции заторможены", - заключила артистка.

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