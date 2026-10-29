Ушаков назвал дезинформацией сообщения об "уроке истории" от Путина

Дезинформацией назвал помощник президента России Юрий Ушаков западную интерпретацию разговора Владимира Путина с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере и лидером Финляндии Александром Стуббом. Никакого "урока истории" от Путина не было, заявил представитель Кремля.

Речь идет о реакции Запада на контакты норвежского и финского политика с российским лидером. Там заявили, что телефонная беседа представляла собой лекцию о средневековом периоде истории России со стороны Владимира Путина.

Ушаков также признал в интервью "Вестям", что рано или поздно Москве придется говорить с не очень симпатичными собеседниками из Евросоюза. Так помощник президента прокомментировал возможность переговоров России с Европой в будущем. Ранее Ушаков отметил, что Россия не ждала негативной реакции европейских стран на телефонный разговор президента России с премьером Норвегии и лидером Финляндии.