Третий и основной день саммита "Россия - Африка". Главное к этому часу

Третий и основной день саммита "Россия - Африка". В Москву съехались представители практически всех государств континента. 22 страны представлены на высшем уровне. Чтобы все поместились, для традиционного коллективного фото пришлось даже выстраиваться в четыре ряда. Такой масштабный интерес африканских государств к России понятен. Об этом во вступительном слове говорит и Владимир Путин: "Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнёрства. Мы естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка – миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи. Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы страны Африки защищали свой суверенитет, уверенно росли, укрепляли экономику и социальную сферу. Для решения этих задач готовы и далее сообща с вами работать по всем этим направлениям".

Речь в том числе и об экономическом сотрудничестве. За прошедший год российский товарооборот с государствами Африки превысил 27 миллиардов долларов - с прошлого саммита показатели выросли в полтора раза. Динамика хорошая, подчеркивает президент, но истинный потенциал взаимодействия значительно выше. С этим согласен и председатель Африканского союза - президент Бурунди Эварист Ндайишимийе: "В Африке есть потенциал в сфере рыночной деятельности, в гуманитарной деятельности, в сфере инвестиций. А Россия, в свою очередь, может предложить экспертные знания, технологии, промышленные возможности и свое мастерство, которое позволит нам обеспечивать развитие".

"Ничего неожиданного не скажу, это полностью соответствует интересам России, особенно в условиях сегодняшнего дня, когда к российской экономике, к российским предприятиям применяются многочисленные санкции. Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны. Взаимный интерес. Важно только, чтобы эти решения с вашей стороны были всегда суверенными, вложения – надежными и защищенными. И чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры, вот и все. И инвестиционный потенциал достаточно высокий у наших компаний, я вас уверяю, здесь есть над чем поработать", - отметил Путин.

Лидеры в который раз подчеркнули решимость совместными усилиями преодолевать глобальные кризисы. Детально затронули тему ближневосточного конфликта и событий на Украине. Отдельно президента спросили о ситуации в городе Алешки, который два года обстреливали ВСУ.

"Что касается зоны российско-украинского конфликта: как раз в это время, в эти дни сегодня-завтра намечена операция, кстати, при поддержке первой леди Соединенных Штатов, по оказанию помощи именно гражданскому населению. Ситуация складывалась давно, сейчас не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу, но мы этим тоже занимаемся, как занимаемся и вопросами возможного мирного урегулирования самого украинского кризиса", - сказал российский лидер.

Сразу после первого пленарного заседания Владимир Путин провел и второе. Оно для прессы было закрытым и прошло в формате рабочего завтрака. На сегодня у президента запланирован плотный график: семь двусторонних встреч и заявление для прессы.