Дистанционный робот разминирования может пройти не везде, поэтому всегда за ним по безопасному маршруту, проложенному машиной, идет сапер. Внимательно вглядывается в сухую траву. Опасные предметы отмечает красным флагом. Помимо неразорвавшихся дронов, на земле немало кассетных боеприпасов, мин.

В населенном пункте Алешки работают четыре группы разминирования, которые должны проложить безопасный маршрут для колон с гуманитарной помощью. Это медикаменты, генераторы, еда. Средства личной гигиены. С 27 октября на этом участке фронта действует режим тишины.

Покидая Алешки еще в 2022 году, подразделения ВСУ уничтожали дороги, по которым могла наступать российская армия. В итоге путь через Днепр, севернее Алешек, оказался закрыт для местных жителей. Трассу в тыл нашей армии ВСУ держали под плотным огневым контролем. Как итог - гуманитарная катастрофа в городе. В капкане оказались порядка двух тысяч гражданских.

Найденные в Алешках боеприпасы уничтожают либо в безопасном месте, либо прямо там, где обнаружили. Алешки - под контролем российской армии. Добраться туда с украинской стороны возможность, конечно, есть. Но там бы в окопах себя прокормить, а не думать о других. Позиция для ВСУ и главарей киевского режима привычная.

Если кто-то из местных жителей решит покинуть свои дома - наши бойцы доставят их с начала в Анапу. А если кто-то изъявит желание - дальше на самолете в Беларусь, а оттуда на Украину.

"С нами вместе летят журналисты. Это журналисты прежде всего из США, которых предложила американская сторона. А также журналисты из разных стран мира", - сообщила Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.

Не исключено, что согласившиеся поехать в населенный пункт американские журналисты телеканала Newsmax могут оказаться не совсем объективными. Очевидно, что и украинская сторона сделает максимальный пиар на этой истории. Потому что человеколюбием по отношению к мирному населения Киев не отличался никогда. В медийном пространстве уже немало сюжетов о якобы спасенных жителях Алешек. Живут в чистых, комфортабельных квартирах. Обязательно с украинским флагом на стене. И печеньки к чаю всегда есть. Но при всем при этом - все инкогнито. Никаких лиц и имен.