Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатино-Садовниках

На этом корте - стены из прозрачного закаленного стекла. В сквоше нет сетки, и мяч может отлетать от любой поверхности. А во всесезонном павильоне рядом со сквош-кортом - зона сайкла, тренажеры для отработки навыков гребли, раздевалки и душевые.

На улице Садовники завершилось масштабное благоустройство территории: рядом с корпусом Президентской академии появился современный спортивный кластер.

"Это был заброшенный стадион, где, кроме собак, никого не было. И вы видите, что происходит сейчас. Это просто зажил спортивный такой город, где не только студенты, но и те, кто живет здесь неподалеку, приходить и заниматься спортом", - говорит Михаил Герасимов, директор Дирекции физической культуры и спорта РАНХиГС, заслуженный мастер спорта России.

Новую спортивную зону на юге Москвы осмотрел мэр Сергей Собянин.

"Здесь недавно еще были гаражи, старые разбитые поля. Сейчас сделали площадку для нескольких видов спорта: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. Так что занимайтесь. Мы сделали благоустройство до "Коломенского", до метро, чтобы вам было удобно ходить, чтобы было хорошее освещение, хорошая, благоустроенная территория", - сказал глава города.

Как отметил мэр, спортивная площадка - часть большой работы, которую правительство Москвы проводит для студенчества.

"Мы не безвозмездно это делаем – так как у вас университет главной государственной службы, государственного управления, надеемся, что ребята придут на работу в государственные органы власти, и Москвы в том числе, и будут продолжать заниматься благоустройством нашего любимого города", - добавил Сергей Собянин.

Раньше на территории основного корпуса не хватало места, а теперь на нескольких тысячах квадратных метров есть все для полноценных тренировок: беговые дорожки, зона для воркаута и сдачи ГТО, футбольное поле. А еще здесь появилась "клетка" - специальное поле с бортами для панна-футбола. Это разновидность уличного варианта игры. Внутри находятся два игрока. И цель - не просто забить гол, а пробросить мяч между ногами соперника.

В академии развивается 35 видов спорта - от бокса до керлинга, и новая база открывает возможности для всех.Теперь здесь смогут проводить сборы и соревнования. Студенты признаются, что будут прибегать сюда между парами и при любой возможности. Площадка станет новым центром спортивный жизни столичного района Нагатино-Садовники.