У больной раком Алены Рапунцель отказали ноги

Алене Савкиной, которую зрители "Дома-2" запомнили, как Рапунцель-младшую, диагностировали диффузную крупноклеточную лимфому. Рак уже достиг четвертой стадии.

Выпускница реалити рассказала, что врачам не сразу удалось поставить правильный диагноз, из-за чего драгоценное время было упущено, и ее состояние стремительно ухудшалось. Савкина прошла первый курс химиотерапии. Многодетную маму выписали из онкоцентра, но она не провела дома и недели. Алене резко стало хуже.

"Отказали ноги, потеряла зрение… Уже неделю, как я вернулась в стационар. Заболела пневмонией. Мне сделали КТ, которое показало значительное воспаление. <…> Температура 40 градусов держалась три дня — я думала, сойду с ума. Было очень плохо", — поделилась Рапунцель.

От одного из препаратов у Алены возник побочный эффект. Савкина очень сильно испугалась, она не понимала, пройдет ли такое состояние.

"Сначала у меня стали неметь язык и рот, но об этом меня тоже предупредили, поэтому я была более-менее готова к таким ощущениям. Во время всего введения я чувствовала слабость, у меня кружилась голова, немели кончики пальцев. А в конце процедуры я решила встать и пойти в туалет, но поняла, что не чувствую ног. Как же это было страшно!" — рассказала звезда "Дома-2".

Позже у Алены пропало зрение. Она не могла не только прочитать сообщение на телефоне, но даже рассмотреть мелкие предметы было трудно.

"Онемение прошло только через два дня. И, слава Богу, все восстановилось. Оказалось, что у меня была очень сильная реакция на препарат", — написала в своем блоге Савкина.