Госдума одобрила проект трехлетнего бюджета

Государственная дума в четверг, 29 октября, одобрила в первом чтении проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Как уточняет РБК, за принятие документа в первом чтении высказались 372 парламентария. Против не выступил никто, 51 депутат воздержался от голосования.

Вице-премьер, глава Министерства финансов Антон Силуанов подчеркивал, что "подготовленный проект бюджета устойчив к разным — любым — сценариям". Министр отмечал, что "самое главное сейчас — это "задачи обороны, задачи фронта". Однако власти постарались "свести баланс", чтобы россияне "не чувствовали некой концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись".

Председатель правительства Михаил Мишустин назвал выполнение социальных обязательств перед гражданами безусловным приоритетом трехлетнего бюджета. Наряду с этим необходимо обеспечить оборону и независимость России, по-прежнему важно и достижение национальных целей, включая вопросы технологического лидерства.