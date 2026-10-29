Россия предложила стать посредником в урегулировании между Ираном и США

Москва готова взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и США. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу Al Jazeera, Россия может предпринять шаги в этом направлении при наличии такого запроса.

Представитель Кремля отметил наличие у Ирана отработанного урана. Если проблема в отношениях с Тегераном в этом, то Россия готова принять ядерное топливо.

Ранее Песков подчеркнул, что Россия и США не нуждаются в участии представителей Евросоюза в переговорах по Украине. Представитель Кремля отметил, что Брюссель придерживается позиции, направленной на продолжение конфликта. Европейские чиновники не демонстрируют стремления к мирному урегулированию, в отличие от американской стороны.