Верховная рада запретила весь русскоязычный "культурный продукт"

Поправки в закон о культуре одобрил комитет Верховной рады Украины по гуманитарной и информационной политике. В соответствии с нововведениями, в стране запрещен весь русскоязычный культурный продукт.

Как разъяснила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская, принятые изменения поставят вне закона, в частности, русскоязычные музыкальные произведения. Ивановская с сожалением отметила, что их все еще слушают – и даже исполняют - граждане Украины.

Ивановская уже успела спровоцировать скандал: она заявила, что врачи могут отказывать в помощи русскоязычным пациентам. Ее высказывания вызвали возмущение даже в украинском парламенте. Слова Ивановской назвали расовой теорией нацистов и призвали к ее отставке, передает ТАСС.