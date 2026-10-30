Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на пятницу, 30 октября, 1043 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и республикой Татарстан.

Между тем пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщает, что в результате атаки украинского беспилотника погиб сотрудник ядерного объекта. Москва многократно предупреждала мировое сообщество об опасности безрассудных действий киевского режима: попытки ударить по ЗАЭС грозят всему миру страшной катастрофой.

В стремлении сократить эти риски и обезопасить россиян бойцы ВС России продолжают решать задачи спецоперации. В Днепропетровской области экипажи танков Т-80БВМ российской группировки войск "Восток" уничтожили передовые пункты управления беспилотниками ВСУ. Ликвидированы также средства связи, дроны и живая сила врага, сообщает РИА Новости.