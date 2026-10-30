На Херсонском направлении сохраняется режим тишины. Обе стороны в минувший вторник прекратили огонь. Локальное перемирие продлится до 23-х часов первого ноября.

Сапёры завершили разминирование дорог, которые ведут к Алешкам. Там в ближайшее время начнут гуманитарную операцию. В город доставят всё необходимое - в том числе продовольствие, медикаменты и топливо для генераторов. Так же все местные жители, желающие покинуть свои дома, будут эвакуированы.

Армия России в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам нанесла новые удары по украинским тылам. Сообщается о серии взрывов в Киеве и Черкассах. Полным ходом идет наступление на позиции ВСУ в зоне спецоперации.

Маршруты боевиков держат под контролем расчеты войск беспилотных систем. Это кадры из Краматорского района - операторы разведывательных БПЛА засекли движение техники противника к передовым позициям и тут же атаковали врага, сорвав попытку ВСУ провести ротацию.

В Днепропетровской области мощную огневую поддержку штурмовым отрядам оказывают танкисты и артиллерия. Экипаж Т-80 с закрытой позиции ударил по пункту управления БПЛА противника, нарушив работу вражеской разведки на данном участке фронта. Это позволило пехоте успешно продвинуться в глубину обороны ВСУ. А это уже по опорникам неприятеля бьет самоходная гаубица "Гиацинт", надежно прикрывая наступление штурмовиков.