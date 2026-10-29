В ЕС устроили балаган из-за страха быть отодвинутым от украинского урегулирования

Европейские лидеры боятся быть отодвинутыми на второй план в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом все они согласны с тем, что нужно обязательно поговорить с президентом России Владимиром Путиным, пишет британская The Guardian, ссылаясь на европейских чиновников.

Издание отмечает, что попытки наладить контакт с Москвой начинают напоминать балаган. Слишком много лидеров, которые считают, что именно они могут заставить Путина пойти на переговоры, заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

В Кремле между тем заявили, что присутствие представителей ЕС на переговорах не рассматривается. Встреча планируется в трехстороннем формате: Россия-США-Украина. Переговоры пройдут, как сказали в Кремле, после 4 ноября в Абу-Даби.