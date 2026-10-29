Принц Гарри выдвинул новое требование к дворцу: если не выполнят, пусть пеняют на себя

Принц Гарри отверг обвинения в том, что он намеревался затмить карибское турне короля Карла III. При этом герцог упрекнул Букингемский дворец в совпадении своего рабочего графика с королевскими мероприятиями.

Источник, близкий к Сассекским, заявил журналистам, что Гарри никогда не ставит перед собой цели перетянуть внимание общественности с отца или принца Уильяма. Тем не менее инсайдер, выступив с едва завуалированной критикой королевского двора, отметил, что Гарри необходимо иметь "достаточно полное представление" о предстоящих королевских мероприятиях, чтобы в будущем избежать неловких совпадений в расписании.

Меган Маркл и принц Гарри следующие две недели проведут в тишине, на школьные каникулы Арчи и Лилибет вся семья улетела из Британии. Но перед отъездом принц не упустил возможность выдвинуть новое требование дворцу.

Источник из окружения Сассекских рассказал газете The Times, что если бы герцог и герцогиня в последний момент отменяли собственные мероприятия, особенно такие, как их недавняя поездка в Бирмингем, это стало бы разочарованием для благотворительных организаций. Мол, по мнению Гарри, ответственность в пересечениях с королевской семьей полностью лежит на дворце.

"Принц Гарри может предотвратить подобные совпадения в расписании только в том случае, если информация будет предоставляться ему заранее", — передал требование герцога человек из его окружения, намекнув, что если королевская пресс-служба не захочет делиться расписанием, то при следующей накладке пусть пеняют на себя.